Eco Oil, Gas Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Das Anleger-Sentiment für Eco Atlantic Oil & Gas basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden eher neutrale Meinungen geäußert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Eco Atlantic Oil & Gas bei -46,67 Prozent, was mehr als 42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,44 Prozent. Auch hier liegt Eco Atlantic Oil & Gas mit 42,23 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist Eco Atlantic Oil & Gas im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus Sicht der Analysten überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 80,79 liegt die Aktie um 11 Prozent über dem Branchen-KGV von 72,7. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Eco Atlantic Oil & Gas derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 73,78 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -73, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.