Eco Oil, Gas Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Dividendenrendite von Eco Atlantic Oil & Gas beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens deshalb als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Eco Atlantic Oil & Gas in den letzten zwei Wochen besonders negativ. An zwei Tagen war die Stimmung rot, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger auch hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird die Abweichung des aktuellen Kurses (0,165 CAD) der Eco Atlantic Oil & Gas-Aktie von dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,23 CAD) mit -28,26 Prozent bewertet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,18 CAD) liegt mit einer Abweichung von -8,33 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Eco Atlantic Oil & Gas-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.