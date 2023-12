Eco Oil, Gas Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Aktienkurs von Eco Atlantic Oil & Gas hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Energie-Sektors eine Rendite von -46,67 Prozent erzielt, was mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,76 Prozent erzielte, liegt die Rendite von Eco Atlantic Oil & Gas mit 43,91 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Eco Atlantic Oil & Gas liegt bei 40 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,87, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf diesem Bild.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Eco Atlantic Oil & Gas weist hier einen Wert von 80,79 auf, was deutlich über dem Branchenmittel von 66,89 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung und daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Eco Atlantic Oil & Gas mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 74,91 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Die Differenz von -74,91 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.