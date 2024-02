Eco Animal Health Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die technische Analyse der Eco Animal Health zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 109,28 GBP liegt, während der Aktienkurs selbst bei 102 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -6,66 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso verhält es sich mit dem GD50 für die vergangenen 50 Tage, der bei 108,84 GBP liegt und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Eco Animal Health liegt bei 93,33, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 81,82, was zu einer entsprechenden Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Eco Animal Health eine Rendite von -12,14 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Arzneimittel" liegt die mittlere Rendite bei -23,54 Prozent, wobei die Eco Animal Health mit 11,4 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Eco Animal Health gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds führt.