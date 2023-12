Eco Animal Health Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Eco Animal Health liegt bei 25 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 48,15 und deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Eco Animal Health in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Eco Animal Health ähnlich wie normal diskutiert, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal eine "gut" und 0-mal eine "neutral" oder "schlecht" Einschätzung für Eco Animal Health abgegeben. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "gut" von institutioneller Seite. Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie ebenfalls als "gut" eingestuft. Bezogen auf den aktuellen Kurs von 110,5 GBP erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von 100 Prozent, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 74,74 und liegt damit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 270. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "gute" Bewertung auf dieser Stufe erhält.