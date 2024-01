Eco Animal Health Aktie: Eine neue Chance!

Die Aktie von Eco Animal Health wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und resultiert daher ebenfalls in einer neutralen Einschätzung. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 66,67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 von 57 deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung für diese Kategorie.

Analysten schätzen die Eco Animal Health Aktie langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Es wird ein Kursziel von 0 GBP erwartet, was einer negativen Erwartung von -100 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In technischer Hinsicht ist die Aktie von Eco Animal Health derzeit etwa 0,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine neutrale Bewertung abgegeben, da die Distanz zum GD200 bei -0,16 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.