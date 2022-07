EcoSmart Home von GoodWe definiert grünes Leben neu und legt die Macht in die Hände der Nutzer

Suzhou, China (ots/PRNewswire) -GoodWe hat eine EcoSmart Home (https://en.goodwe.com/ecosmart-home)-Lösung aus einer Hand entwickelt, die in ihrer Größe skaliert werden kann, um den sich ändernden Energiebedarf eines Hauses zu decken. Als Hightech-Unternehmen, das sich auf saubere Energieumwandlung, Stromversorgungsanlagen, Energiespeicherung und -management spezialisiert hat, ist GoodWe bestrebt, Systeme zu entwickeln, die aktiv saubere Energie erzeugen und speichern und es den Nutzern ermöglichen, ihre Häuser sicher mit Strom zu versorgen, sowohl tagsüber als auch nachts und sogar, wenn das Stromnetz ausgefallen ist.Das EcoSmart Home bietet ein umweltfreundliches System, um grünes Leben neu zu definieren, den CO2-Fußabdruck der Nutzer zu reduzieren und durch umfassende, intelligente und effiziente Energieerzeugung, -nutzung, -speicherung und -verwaltung Klimaneutralität zu erreichen. Die Lösung entspricht den Bewertungsstandards für umweltfreundliche Gebäude und führt zu einer Verringerung der CO2-Emissionen in Gebäuden.Das EcoSmart Home ermöglicht ein intelligenteres Energiemanagement im Alltag durch das praktische und benutzerfreundliche GoodWe Smart Energy Management System (SEMS), das eine intelligente Überwachung und Verwaltung von Stromerzeugung und -verbrauch ermöglicht. SEMS verwendet eine fortschrittliche, mehrdimensionale Technologie, die ein innovatives, intelligentes Energiemanagementsystem liefert und EcoSmart Home zu einer plattformbasierten Lösung macht, die saubere und digitale Energie integriert, um den Wert für die Nutzer zu maximieren.Das GoodWe EcoSmart Home hat drei Schlüsselkomponenten: PV-Baustoffe, das intelligente Energiespeichersystem (ESS) mit einem EV-Ladegerät und SEMS. Zusammen bilden sie ein intelligentes Stromversorgungsökosystem aus einer Hand. Wechselrichter bilden das Herzstück der Lösung.Die Solarfliesen von GoodWe sind darauf ausgelegt, sich nahtlos in verschiedene Umgebungen zu integrieren. Im Vergleich zu herkömmlicher PV verfügen sie über ein modulares und auf Ästhetik ausgerichtetes Design, das sich gut in eine Vielzahl von Wohn- und Dachstilen integrieren lässt und die Ästhetik von Gebäuden verbessert. Darüber hinaus gewährleistet die Lösung die strukturelle Sicherheit durch Komponenten, die wasserdicht, feuerfest, windfest sowie blitz- und überspannungsgeschützt sind.Als ein führender ESS-Anbieter hat GoodWe viel in die Entwicklung von Energiespeicherlösungen investiert, die Hausbesitzern sowohl Komfort als auch Einsparungen bieten. Das ESS von GoodWe besteht aus einem Energiespeicher-Wechselrichter und einer Lithiumbatterie, die zusammenarbeiten, um den Eigenverbrauch zu maximieren und die Stromsicherheit bei Ausfällen zu gewährleisten.GoodWe ist seit Langem führend bei der Investition in die Forschung und Entwicklung innovativer Netz-Null-Technologien sowie in intelligente Energie- und Betriebsführungssysteme. EcoSmart Home ist die nächste Stufe, um dies zu erreichen und sicherzustellen, dass die Benutzer intelligente Energie genießen können, die grünes Leben einfacher, bequemer, effizienter und letztendlich umsatzgenerierender macht.Informationen zu GoodWeGoodWe ist ein weltweit führender Hersteller von PV-Wechselrichtern und Energiespeicherlösungen und ist als Aktiengesellschaft an der Shanghaier Börse notiert (Aktiencode: 688390).Mit einer kumulativen Lieferung von mehr als zwei Millionen Wechselrichtern und einer Installation von 35 GW in mehr als 100 Ländern und Regionen wurden GoodWe-Solarwechselrichter für private und gewerbliche Dächer, Industrie- und Versorgungssysteme eingesetzt und reichen von 0,7 kW bis 250 kW. GoodWe hat mehr als 3000 Mitarbeiter in über 20 verschiedenen Ländern und gilt als die weltweite Nummer 1 unter den Speicherwechselrichtern von Wood Mackenzie im Jahr 2020. Weitere Informationen finden Sie auf goodwe.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1862804/EcoSmart_Home.jpgPressekontakt:Zhu Verena,+86-13814828193Original-Content von: GoodWe, übermittelt durch news aktuell