EcoRub, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Bei Ecorub wurde der RSI für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI zeigt einen Wert von 91,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ecorub-Aktie derzeit überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 für Ecorub zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ecorub derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche. Dieser Unterschied von 5,18 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,18 %) führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Analyse berücksichtigt wird, ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Dies umfasst die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Ecorub bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Abschließend wurde auch eine technische Analyse durchgeführt, die auf dem gleitenden Durchschnittskurs basiert. Dabei ergibt sich, dass der GD200 des Wertes in Höhe von 0,01 EUR verläuft, während der Kurs der Aktie bei 0,0022 EUR liegt, was einer Abweichung von -78 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ähnlich verhält es sich auf Basis der vergangenen 50 Tage, wo sich ebenfalls eine Abweichung von -78 Prozent ergibt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.