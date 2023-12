EcoRub Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtbewegung. Der RSI der Ecorub liegt bei 60,75, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionen in den sozialen Medien bleiben neutral, was die Gesamtbewertung auf "Neutral" festlegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider. Überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen angesprochen, was zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Ecorub derzeit bei 0,01 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Sowohl im Vergleich zum Aktienkurs als auch zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein negativer Trend, der zu einem Gesamtbefund von "Schlecht" führt.