EcoRub Aktie: Füße still halten!

Die Ecorub-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,01 EUR erreicht, während der eigentliche Kurs bei 0,0064 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -36 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,01 EUR, was ebenfalls zu einem Abstand von -36 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was 5,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 5,72) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Ecorub-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Ecorub. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ecorub wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Ecorub waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ecorub daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt bekommt die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.