EcoRub Aktie: Es geht auch anders!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb wir dies als "Neutral" bewerten. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im Vergleich zum üblichen Niveau nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Ecorub-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien legen nahe, dass in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen zu Ecorub geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Ecorub bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Ecorub-Aktie von 0,0066 EUR deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,01 EUR liegt, was einer Abweichung von -34 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -34 Prozent. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Ecorub-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -5,35 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Chemikalienbranche, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ecorub aktuell 0 beträgt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.