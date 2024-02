EcoRub Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Ecorub-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,01 EUR gehabt. Der letzte Schlusskurs von 0,0062 EUR weicht davon um -38 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 EUR, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls um -38 Prozent davon abweicht, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ecorub-Aktie also ein "Schlecht"-Rating aufgrund der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf die Dividende beträgt das Verhältnis zurzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -5,21 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Daher wird die Dividendenpolitik von Ecorub von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Ecorub. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz weist darauf hin, dass die Aktie von Ecorub hauptsächlich neutrale Signale zeigt. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung führen zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für Ecorub.