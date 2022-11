EcoMatcher bringt Baumpflanzungen zu Microsoft Teams

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Hongkong und Sharm EL-SHEIKH, Ägypten (ots/PRNewswire) -Die neue EcoMatcher-App für Teams ermöglicht es Microsoft-Teams-Nutzern, Bäume zu pflanzen und diese Aktivitäten zu verfolgen, sich für sie einzusetzen und sie per Knopfdruck zu teilen.EcoMatcher ist stolz darauf, die EcoMatcher-App für Microsoft Teams bekanntzugeben, die den Nutzen der Baumpflanzung direkt in Microsoft Teams einbringt. Teams-Benutzer können jetzt Bäume pflanzen, ihr Wachstum über Satellitenkarten verfolgen, sich Bilder der Bäume und der Forstwirte, die sich um sie kümmern, ansehen und sogar mit ihren mit Chatbots ausgestatteten Bäumen chatten und sich die „Klänge des Waldes" anhören, um ihr allgemeines Wohlbefinden zu verbessern – und das alles, ohne Teams zu verlassen.Die Integration hilft den Nutzern von Teams, zur Wiederaufforstung des Planeten beizutragen, wo sie am dringendsten benötigt wird, und bietet gleichzeitig einen Moment der virtuellen Entspannung in der Natur.„Wir haben festgestellt, dass immer mehr Unternehmen Technologien einsetzen wollen, die den Klimaschutz unterstützen und das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördern. Die EcoMatcher-App für Microsoft Teams tut genau das. Sie ermöglicht es den Mitarbeitern, Bäume zu pflanzen und ihr Wachstum zu verfolgen, während sie sich einen Moment Zeit nehmen, um sich vor ihrer nächsten Arbeitsaufgabe zu erholen", sagte Bas Fransen, CEO und Gründer von EcoMatcher. „Wir danken Microsoft dafür, dass es EcoMatcher im Rahmen der Microsoft-Teams-Plattform unterstützt und damit zu einem Partner für Nachhaltigkeit macht."Sherif Tawfik, Chief Sustainability Officer für den Mittleren Osten und Afrika bei Microsoft, kommentierte die Zusammenarbeit mit EcoMatcher: „EcoMatcher ermöglicht es jeder Person oder Organisation, mit nur einem Knopfdruck einen Baum zu pflanzen. Durch die Integration der App in Microsoft Teams und den Zugang zu mehr als einer Viertelmilliarde Menschen, die die Plattform nutzen, geben wir mehr Menschen die Möglichkeit, sich aktiv an der Pflanzung von Bäumen zu beteiligen. Letztlich sind es Kooperationen wie diese, die notwendig sind, um die Dynamik zu verändern und eine nachhaltigere Zukunft für alle zu schaffen."Weitere Informationen über die EcoMatcher-App für Teams finden Sie unter https://teams.ecomatcher.com.Informationen zu EcoMatcherEcoMatcher (https://www.ecomatcher.com) pflanzt Bäume mit Stiftungen, die auf die Baumpflanzung spezialisiert sind. EcoMatcher nutzt Technologien, um alles über jeden Baum in Erfahrung zu bringen, und bietet volle Transparenz und die Möglichkeit, sich zu engagieren. Unternehmen können Bäume als sinnvolle Geschenke des Unternehmens, für Treueprogramme und Belohnungen, zur Förderung des Mitarbeiterengagements, bei Veranstaltungen und für transparente Programme zum Kohlenstoffausgleich nutzen. Sie können virtuell zu jedem Baum reisen und mehr über den Baum und seinen Pfleger erfahren.Für Medienkontakte zu EcoMatcher wenden Sie sich bitte an bas@ecomatcher.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1941623/EcoMatcher_app_for_Microsoft_Teams.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ecomatcher-bringt-baumpflanzungen-zu-microsoft-teams-301676510.htmlOriginal-Content von: EcoMatcher, übermittelt durch news aktuell