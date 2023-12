EcoGreen Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Inception Growth Acquisition Limited":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Ecogreen liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass weder überkauft noch überverkauft ist. Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Ansichten in den sozialen Medien geäußert, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Die Dividendenrendite von Ecogreen beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,08 % als schlecht eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Ecogreen.