EcoGraf Ltd Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Ecograf liegt bei 40, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 56,67, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für das Unternehmen.

Die Diskussionen über Ecograf in den sozialen Medien zeigen derzeit überwiegend positive Meinungen, obwohl in den vergangenen Tagen auch negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als neutral ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu negativen Themen hat. Daher wird dieses Kriterium als "schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ecograf-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,16 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,155 AUD weicht um -3,13 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,155 AUD) unter dem gleitenden Durchschnitt (0,17 AUD) um -8,82 Prozent, was zu einem schlechten Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Ecograf-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung und die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung, während das Sentiment und der Buzz als schlecht eingestuft werden.