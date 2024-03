EcoGraf Ltd Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Ecograf-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,15 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,18 AUD, was einem Unterschied von +20 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen positive Abweichungen auf, wodurch auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ecograf liegt bei 40, was als neutrale Situation betrachtet wird. Sowohl der normale RSI als auch der RSI25 deuten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie von Ecograf bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen positive Meinungen und eine vermehrte Beschäftigung mit den positiven Themen rund um Ecograf. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Gut".