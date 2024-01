EcoGraf Ltd Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Ecograf liegt bei 40, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hinweist.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ecograf verläuft derzeit bei 0,16 AUD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,145 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,38 Prozent aufgebaut hat. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Ecograf-Aktie ein Niveau von 0,17 AUD angenommen, was einer Differenz von -14,71 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Ecograf in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deuten auf eine insgesamt positive Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war jedoch positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.