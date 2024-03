EcoGraf Ltd Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Ecograf-Aktie wird derzeit von Fachleuten aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert. Aus der technischen Analyse geht hervor, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 20 Prozent höher liegt als der aktuelle Kurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +20 Prozent, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität über Ecograf war in den letzten Wochen unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung rund um die Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, mit positiven Themen, die an fünf Tagen dominieren. Auf dieser Basis erhält Ecograf eine "Gut"-Einschätzung.

Bezüglich des Relative Strength Index wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 von 75 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 von 36,11 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.