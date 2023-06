EcoFlow startet Sommerschlussverkauf: Nachhaltige Energielösungen und Smart Devices stark reduziert

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Bis zu 500 Euro Ersparnis: Der Sommerschlussverkauf von EcoFlow bietet Preisnachlässe auf clevere Bundles mit der leistungsstarken Powerstation DELTA 2 Max in Kombination mit dem PowerStream Balkonkraftwerk sowie den Smart Devices GLACIER und WAVE 2- Schnell sein lohnt sich: Exklusive Angebote sind für einen begrenzten Zeitraum auf der EcoFlow-Website und bei Amazon erhältlich- Attraktives Prämienprogramm: Bei der Bestellung über die EcoFlow-Website erhalten Käufer doppelte EcoCreditsEcoFlow (https://www.ecoflow.com/de?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=homepage&utm_content=PRNewswire), ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Energie- und Lifestyle-Lösungen, kündigt seinen Sommerschlussverkauf an: Während der zeitlich begrenzten Aktion vom 16. Juni bis zum 13. Juli können Kunden erhebliche Preisnachlässe auf eine Reihe von EcoFlow-Produkten erhalten – darunter attraktive Kombiangebote bestehend aus der neu eingeführten Powerstation DELTA 2 Max und dem PowerStream Balkonkraftwerk sowie den Smart Devices GLACIER und WAVE 2.Clever kombinieren und sparenDer Sommerschlussverkauf von EcoFlow wird auf der offiziellen Website des Unternehmens und Amazon stattfinden. Zu den herausragenden Angeboten zählt PowerStream, das erste Balkonkraftwerk mit einem tragbaren Stromspeicher, das Tag und Nacht mit Strom versorgt. Damit können Nutzer ihre Stromrechnungen senken und sich im Fall der Fälle auf eine zuverlässige Notstromversorgung verlassen. Während der Aktionswochen bietet EcoFlow unter anderem das PowerStream 2 kWh Garden Bundle – bestehend aus dem DELTA 2 Max Kraftwerk, Solarmodulen und intelligentem Zubehör – zu einem Paketpreis von 2.406,73 Euro* an.Die leistungsfähige mobile Powerstation DELTA 2 Max steht ebenfalls im Fokus der Aktionswochen: Das fortschrittliche Kraftwerk hat eine Basis-Kapazität von 2.048 Wh, die auf beeindruckende 6.144 Wh erweitert werden kann, um den Energiebedarf der Nutzer über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren zuverlässig zu decken. Ob zu Hause oder unterwegs – die DELTA 2 Max überzeugt mit herausragender Leistung sowie Zuverlässigkeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Während des Sommerschlussverkaufs profitieren Kunden beim Kauf der DELTA 2 Max in Kombination mit Produkten wie WAVE 2, GLACIER und Solarmodulen etc.* von Rabatten von bis zu 500 Euro.Sommerfeeling inklusive: Smarte Begleiter für zuhause und unterwegsWer das sonnige Wetter optimal nutzen und sich für die Grillsaison rüsten möchte, findet in den beiden EcoFlow Smart Devices idealer Begleiter: Der GLACIER (999 Euro, ursprünglich 1.199 Euro) ist eine vielseitige tragbare Kühl-Gefrierkombination mit eingebautem Eisbereiter. Das portable Klimagerät WAVE 2 (1.099 Euro, ursprünglich 1.199 Euro) sorgt mit seinen leistungsstarken Kühl- und Heizfunktionen für Komfort bei Ausflügen im Freien. WAVE 2 ist deutlich kleiner als sein Vorgängermodell, lässt sich sehr gut transportieren und bietet mit dem Zusatzakku eine Laufzeit von bis zu acht Stunden.„Bei EcoFlow steht die Revolutionierung des Zugangs zu und die Nutzung von Energie im Mittelpunkt unserer Mission", erklärt Magda Teresa Partyka, Communications Manager Europe von EcoFlow. „Mit dem Start unseres Sommerschlussverkaufs freuen wir uns, unseren Kunden die Entscheidung für unsere Solarmodule, Kraftwerke und Geräten zu erleichtern. Unser Ziel ist es, ihnen dabei zu helfen, einen abenteuerlichen Lebensstil zu entwickeln, sich von der Enge der Innenräume zu befreien und die Freude am Leben außerhalb des Stromnetzes zu entdecken. Außerdem ermutigen wir unsere Kunden, nachhaltige Energiequellen bequem von zu Hause aus zu erkunden."Während der Aktion gibt es für Einkäufe über die EcoFlow-Website doppelte EcoCredits, die für zukünftige umweltfreundliche Einkäufe eingelöst werden können. Weitere Informationen stehen auf der Website (https://de.ecoflow.com/pages/summer-sale?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=shopify&utm_content=PRNewswire)des Konzerns und bei Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/5E81B685-8E62-43FD-B148-8929D2C6FB69?maas=maas_adg_B6FAD7D2C14F652674C35DE3BD15370D_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&ingress=2&visitId=6904d63b-da2c-4fab-9ed3-cffb8cebd573)bereit.____________________________* Nur auf der offiziellen EcoFlow Website verfügbarWeitere Informationen:- Tragbare Powerstationen von EcoFlow (https://de.ecoflow.com/pages/portable-power-stations)- Tragbare Plug&Play Solarpanels von EcoFlow (https://www.ecoflow.com/de/collections/solar-panels)Über EcoFlowEcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt voranzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat es sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, den Zugang von Einzelpersonen und Familien zu Energie neu zu erfinden, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbare Energielösungen anbietet. Heute hat EcoFlow seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Deutschland sowie Japan und verfügt über mehr als 2,5 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit. 