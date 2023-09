EcoFlow startet Herbst-Sale: Nachhaltige Energie für saisonale Abenteuer zum Schnäppchenpreis

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -- EcoFlow begrüßt den Herbst und bietet vom 15. September bis zum 15. Oktober exklusive Rabatte auf ausgewählte Produkte- Zu den Aktionsprodukten gehören die beliebten Powerstationen der RIVER 2 Serie, kombinierbare Solarmodule und Smart Devices wie die mobile Klimaanlage WAVE 2- Im Fokus der Aktion stehen nachhaltige Lösungen, die individuelle Outdoor-Abenteuer unterstützen und das tägliche Leben verbessernDer Herbst steht vor der Tür und EcoFlow, ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Energie- und Lifestyle-Lösungen, lässt die Preise purzeln: Im Zeitraum vom 15. September bis zum 15. Oktober bietet der Tech-Konzern attraktive Rabatte für alle, die nachhaltige Energielösungen für ihre Outdoor-Abenteuer und ihren Alltag suchen.Während der Herbstaktion können Kunden von deutlich reduzierten Preisen für zuverlässige Energielösungen für Camping, Freizeit & Co. profitieren. Von Solargeneratoren (https://de.ecoflow.com/pages/solar-generators) der RIVER 2 Serie – bestehend aus RIVER 2, RIVER 2 Max und RIVER 2 Pro –, über kombinierbare Solarmodule bis hin zur tragbaren Klimaanlage WAVE 2 steht eine breite Palette von Produkten zur Auswahl. Die Rabatte können beim Einkauf über die EcoFlow-Website und den EcoFlow Amazon Store genutzt werden.Zu den Highlights der Herbst-Sparangebote gehören:RIVER 2 Max: Bis zu 18 Prozent Rabatt (100 EUR) gibt es auf das portable Kraftwerk RIVER 2 Max (https://de.ecoflow.com/products/river-2-max-portable-power-station). Das leichte und praktische Gerät ist ein zuverlässiger Begleiter für Camper und Outdoor-Fans. Aber auch zu Hause spielt die Powerstation, die von Stiftung Warentest zum Testsieger gekürt und mit dem Qualitätsurteil „gut" (2,1) ausgezeichnet wurde, ihre Stärken aus: Als Notstromlösung kann sie sowohl Staubsauger als auch Kaffeemaschine sicher mit Strom versorgen, wenn sie in den X-Boost-Modus geschaltet wird, der ihre Leistung auf 1000 W verstärkt.WAVE 2: Kunden können von einem Preisnachlass von bis zu 15 Prozent (300 EUR) auf die tragbare Klimaanlage WAVE 2 (https://de.ecoflow.com/products/wave-2-portable-air-conditioner?variant=46538134094159) mit Zusatzakku profitieren. Mit ihrer schnellen Kühl- und Heizfunktionen verbessert sie den Komfort sowohl bei Ausflügen im Freien als auch zu Hause, denn sie kann in nur 5 Minuten eine Fläche von 30 Quadratmetern angenehm temperieren.400W-Solarpanel: Das tragbare 400W-Solarpanel (https://de.ecoflow.com/products/400w-portable-solar-panel) gibt es im Rahmen der Aktion für 150 EUR günstiger, was einem Sparpotenzial von 16 Prozent entspricht. Das Solarpanel überzeugt mit seiner hohen Solarleistung, bestem Umwandlungswirkungsgrad sowie einem praktischen Klappdesign, das garantiert, dass es jederzeit griffbereit ist und mit auf Tour genommen werden kann.Prämienwoche: EcoCredits und exklusive Prämien bei jedem EinkaufNeben der Herbst-Promotion findet vom 18. September bis zum 25. September die EcoCredits-Woche (https://www.ecoflow.com/de/ecocredits) statt. In dieser Zeit kommen EcoFlow-Mitglieder nicht nur in den Genuss von Rabatten, sondern profitieren auch von zusätzlichen EcoCredits, kostenlosen Geschenken für den Kauf bestimmter Produkte und Einsparungen bei wiederaufbereiteten Produkten.„Unser Ziel ist es, nachhaltige Energielösungen noch zugänglicher zu gestalten und unsere Kunden bei ihren Herbstabenteuern bestmöglich zu unterstützen. Der Herbst-Sale lädt alle herzlich ein, das Beste aus dieser Jahreszeit zu machen – egal, ob sie nach netzunabhängigen Erlebnissen suchen oder ihr Zuhause aufwerten möchten", sagt Magda Teresa Partkya, Communications Manager Europe bei EcoFlow. „EcoFlow legt seinen Schwerpunkt darauf, die Neugestaltung des Energiezugangs voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, die neue Saison mit einem Angebot zu eröffnen, das unsere Ambition widerspiegelt."Weitere Informationen über EcoFlow und sein Engagement für nachhaltige Energielösungen unter https://www.ecoflow.com/deWeitere Informationen:- Tragbare Powerstationen von EcoFlow (https://de.ecoflow.com/pages/portable-power-stations)- Intelligentes PowerStream Balkonkraftwerk mit aktualisierten Informationen (https://de.ecoflow.com/pages/balkonkraftwerk)Über EcoFlowEcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt voranzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat es sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, den Zugang von Einzelpersonen und Familien zu Energie neu zu erfinden, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbare Energielösungen anbietet. Heute hat EcoFlow seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Deutschland sowie Japan und verfügt über mehr als 2,5 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in allen 44 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt durch ein Netzwerk von über 800 lokalen Einzelhändlern.Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie hier: https://de.ecoflow.com/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ecoflow-startet-herbst-sale-nachhaltige-energie-fur-saisonale-abenteuer-zum-schnappchenpreis-301928885.htmlPressekontakt:EcoFlow - Magda Teresa Partyka,Communications Manager,Europe,magda.teresa.partyka@ecoflow.com; Don Dong,Global Communications Manager,don.dong@ecoflow.comOriginal-Content von: EcoFlow, übermittelt durch news aktuell