EcoFlow stärkt Präsenz in Europa: Marktstart für Balkonkraftwerk PowerStream und neue EU-Zentrale in Düsseldorf markieren Meilensteine

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -- EcoFlow bringt PowerStream, das erste intelligente Balkonkraftwerk mit portabler Powerstation, auf dem Markt, das Haushalte auch nachts mit Strom versorgt- Ebenfalls neu und perfekt kombinierbar: Tragbare Stromstation DELTA 2 Max und PowerStream spielen gemeinsam ihre Stärke aus- Düsseldorf wird zum Zentrum nachhaltiger Energie: EcoFlow eröffnet EU-Zentrale inklusive erstem europäischem Showroom im MedienhafenEcoFlow (https://www.ecoflow.com/de?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=homepage&utm_content=PRNewswire), ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen, hat mit der Einführung seiner neuesten Innovation einen weiteren Meilenstein erreicht: EcoFlow PowerStream (https://www.ecoflow.com/de/powerstream?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=powerstream&utm_content=PRNewswire), das weltweit erste intelligente Balkonkraftwerk mit tragbarem Stromspeicher, versorgt Haushalte auch nachts mit Strom. Das zukunftsweisende System ermöglicht es Nutzern, rund um die Uhr auf Solarenergie zuzugreifen und gleichzeitig ihre Energierechnung zu senken. Auch im Falle eines Stromausfalls sind Bewohner auf der sicheren Seite, denn PowerStream bietet eine zuverlässige Notstromversorgung.Anlässlich der Eröffnung seiner EU-Zentrale in Düsseldorf präsentiert EcoFlow auch seinen ersten europäischen Showroom. Auf der im gleichen Bürokomplex beheimateten Ausstellungsfläche werden PowerStream und andere EcoFlow-Innovationen gezeigt. Mit über 2,5 Millionen Nutzern weltweit hat sich EcoFlow als führendes Unternehmen in der Branche für tragbare Stromversorgung etabliert. Mit dem innovativen Balkonkraftwerk PowerStream expandiert der Tech-Konzern nun in den Markt für private Solarbatterielösungen. Damit reagiert der Energiespezialist auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und zuverlässigen Energielösungen, auf die sich Eigentümer und Mieter von Wohnimmobilien verlassen können.„Solarbatterielösungen für den Hausgebrauch sind in Zeiten häufiger Energiekrisen zu einem entscheidenden Bedürfnis geworden – und das hat uns zu EcoFlow PowerStream inspiriert", sagte Magda Teresa Partyka, Communications Manager Europe bei EcoFlow. „EcoFlow setzt sich für eine Zukunft ein, in der jeder für seine Familie sorgen und Klimakatastrophen, alternden Stromnetzen sowie steigenden Energierechnungen entgegenwirken kann. Und PowerStream ist unser erster Schritt in diese Zukunft."Erstes Balkonkraftwerk mit einem tragbaren StromspeicherDas Balkonkraftwerk PowerStream ist eine Komplettlösung: Sie umfasst den EcoFlow PowerStream-Mikrowechselrichter, Solarmodule, Smart Plugs und die EcoFlow-App zur Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs in Echtzeit. Das System bietet bestehenden EcoFlow-Nutzern einen nachhaltigen Wert, da es mit allen tragbaren EcoFlow-Powerstationen – einschließlich der neuesten DELTA 2 Max – kompatibel ist. Mit einer Basiskapazität von 2.048 Wh, die sich auf 6.144 Wh erweitern lässt, ist die DELTA 2 Max ein echtes Kraftpaket. Dank ihrer Premium-LFP-Batterien bietet sie die längste derzeit mögliche Lebensdauer und liefert bis zu 10 Jahre lang zuverlässig Energie. Das macht die DELTA 2 Max zu einem der besten Begleiter von PowerStream.PowerStream kann überschüssige Energie, die tagsüber erzeugt wird, im tragbaren Kraftwerk speichern. So ist sichergestellt, dass die gesamte Solarenergie ohne Verschwendung genutzt wird. Die gespeicherte Energie kann das Haus auch nachts oder bei unzureichender Sonneneinstrahlung mit Strom versorgen – von Hochleistungsgeräten wie Klimaanlagen und Kühlschränken bis hin zu Geräten mit geringer Wattzahl wie Handys und Tablets. Darüber hinaus hält die gespeicherte Energie bei unerwarteten Stromausfällen die wichtigsten Geräte am Laufen – ein sehr beruhigendes Gefühl.Mit einer maximalen Solarleistung von 800 W erzeugt PowerStream rund 1039 kWh Strom pro Jahr und das tragbare Kraftwerk sorgt dafür, dass dieser durchgängig genutzt werden kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Balkonkraftwerken, die überschüssige Energie verschwenden, ermöglicht PowerStream den Nutzern maximale Einsparungen bei den Stromrechnungen.Intelligentes Strom-Ökosystem für zu HausePowerStream ermöglicht Bewohnern mit Hilfe der Smart Plugs und der EcoFlow-App die Echtzeit-Überwachung und -Optimierung von Stromerzeugung sowie Verbrauch. Mit der EcoFlow-App können Nutzer die eingefangene Solarenergie sowie die potenziellen Einsparungen verfolgen und sich ein klares Bild von ihrem Energieverbrauch zu Hause machen. Durch das Anschließen von Hochleistungsgeräten an die Smart Plugs kann der Microinverter jedem Apparat genau die richtige Strommenge zuweisen und den Überschuss an das mobile Kraftwerk abgeben. Auf diese Weise vermeiden Nutzer Energieverschwendung und minimieren ihre Abhängigkeit von den Stromnetzen.Plug&Play und flexible EinsatzmöglichkeitenPowerStream ist besonders leicht zu installieren: Dank Plug&Play-fähiger Komponenten – Mikrowechselrichter, tragbarer Stromspeicher, Smart Plugs und Solarmodule – können Benutzer das gesamte Balkonkraftwerk selbst installieren. Mit dem kompakten Design lässt sich PowerStream leicht an verschiedenen Orten montieren, z. B. auf Balkonen, in Hausgärten und an Hausfassaden. Ebenfalls praktisch sind die speziell angefertigten Flachkabel von EcoFlow. Mit diesen muss kein Loch in die Wand oder das Fenster gebohrt werden, da die Verkabelung von außen nach innen einfacher denn je ist. Ein weiterer Pluspunkt: Wer eine zuverlässige Stromquelle für unterwegs oder im Freien sucht, zieht einfach das Kabel und nimmt die tragbare Stromstation mit auf Tour.Preise und VerfügbarkeitPowerStream ist im EcoFlow-Shop (https://de.ecoflow.com/pages/powerstream?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=powerstream&utm_content=PRNewswire) und bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0C2CHK3Q4?maas=maas_adg_877F4189A005EC35569027FDAC960F9F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) erhältlich. Das System wird in drei Kits angeboten, wobei der Mikrowechselrichter und die Solarmodule in allen drei Kits in Deutschland von der Mehrwertsteuer befreit sind.Das No Storage Kit enthält einen EcoFlow PowerStream-Mikrowechselrichter, vier flexible 100-W-Solarmodule, ein EcoFlow BKW-DELTA EB-Kabel, zwei EcoFlow Super-Flachkabel und zwei EcoFlow Smart Plugs. Der Preis liegt bei 893,35 Euro.Das 1kWh Storage Kit ist sowohl für die Wohnung als auch für das Haus geeignet. Es enthält neben den Komponenten des No Storage Kits eine DELTA 2 Powerstation und kostet 2.092,35 Euro.Das 2kWh Storage Kit ist für den Hausgebrauch und umfasst das 1kWh Storage Kit, jedoch mit zwei starren 400-W-Solarmodulen anstelle von vier flexiblen 100-W-Solarmodulen – und die neue DELTA 2 Max ist ebenfalls an Bord. Der Preis liegt bei 2.509,39 Euro.Über EcoFlow EcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt voranzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat es sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, den Zugang von Einzelpersonen und Familien zu Energie neu zu erfinden, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbare Energielösungen anbietet. Heute hat EcoFlow seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Deutschland sowie Japan und verfügt über mehr als 2,5 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in allen 44 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt durch ein Netzwerk von über 800 lokalen Einzelhändlern.Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie hier: https://de.ecoflow.com/