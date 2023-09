EcoFlow eröffnet Shop-in-Shop im Düsseldorfer Odiporo - und setzt seine Expansion im europäischen Markt fort

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Neues Einkaufserlebnis vor Ort: EcoFlow eröffnet Shop-in-Shop im Düsseldorfer Elektronik-Store Odiporo- Breites Sortiment aus nachhaltigen Energielösungen, smarten Lifestyle-Produkten und tragbaren Powerstationen verfügbar – darunter die begehrte RIVER 2 Max, Testsieger von Stiftung Warentest- Schnell sein lohnt sich: Besucher profitieren von attraktiven Eröffnungsangeboten und haben die Chance auf den Gewinn des innovativen Balkonkraftwerks PowerStreamEcoFlow (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsletter.technikpr.de%2Ft%2Fr-i-ttkuidiy-l-i%2F&data=05%7C01%7CPRNInternationalDesk%40cision.com%7C496c7f4f955c4fc4589b08dbb07cd64f%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638297822575119876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d43P%2FNO8WX3lUkwd659FQVKVCH%2F9FhgAb95leX6gbAQ%3D&reserved=0), ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Energielösungen, eröffnet einen Shop-in-Shop mitten im Herzen der Düsseldorfer Altstadt: Ab 8. September 2023 können Kunden im renommierten Ladengeschäft Odiporo in der beliebten Einkaufsmeile Flinger Straße shoppen. Auf einer Fläche von 150 Quadratmetern gibt es das ganze Spektrum der nachhaltigen Produktwelt des Energiespezialisten zu entdecken. Die strategische Partnerschaft verdeutlicht das Engagement des Tech-Konzerns für den europäischen Markt und unterstreicht gleichzeitig die Bedeutung der im Mai eröffneten EcoFlow Europazentrale in der rheinischen Metropole.Spannendes Produktportfolio im EcoFlow Shop-in-ShopSmart Devices, tragbare Powerstationen sowie Solarmodule von EcoFlow stehen für Freiheit, Energieunabhängigkeit und einen modernen, nachhaltigen Lebensstil. Das soll künftig im neuen EcoFlow Shop-in-Shop im Odiporo zum Ausdruck kommen. Neben PowerStream, dem ersten intelligenten Balkonkraftwerk (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsletter.technikpr.de%2Ft%2Fr-i-ttkuidiy-l-d%2F&data=05%7C01%7CPRNInternationalDesk%40cision.com%7C496c7f4f955c4fc4589b08dbb07cd64f%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638297822575119876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fSGEu3l7jyM8d7KXqquAcH%2BOZFsba%2BBpIGf5Lnitcjg%3D&reserved=0) mit portablem Stromspeicher, präsentiert der Energiespezialist die mobile Klimaanlage Wave 2 sowie die bewährten portablen Powerstationen der DELTA- und RIVER 2-Serie. Dazu zählt die RIVER 2 Max, die Ende Juli als Testsieger von Stiftung Warentest mit dem Qualitätsurteil „gut" (2,1) ausgezeichnet wurde.„Die Eröffnung des EcoFlow Shop-in-Shop im innovativen Tech-Store Odiporo in Düsseldorf markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg, unsere Position auf dem europäischen Markt auszubauen. Dieser Schritt ermöglicht es unseren Kunden, die Zukunft der Energieversorgung hautnah zu erleben und sich von der herausragenden Qualität und Funktionalität der Produkte zu überzeugen", sagt Magda Teresa Partyka, Communications Manager Europe von EcoFlow. „Wir sind fest entschlossen, unsere innovativen Lösungen, die sowohl Nutzern als auch der Umwelt zugutekommen, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen – und jedem Haushalt die Unabhängigkeit vom Stromnetz zu ermöglichen."„Wir freuen uns auf die Eröffnung des EcoFlow-Stores im Odiporo. Mit dem EcoFlow Shop-in-Shop haben wir eine weitere starke Marke an Bord, die unser Ladengeschäft durch ihre technische Innovationskraft und Vielseitigkeit bereichern wird", erklärt Alexander Richter, Geschäftsführer von Odiporo. „Heute sind vor allem nachhaltige und klimafreundliche Produkte und Lösungen gefragt – ein Trend, der sich weiter fortsetzen wird. Mit EcoFlow können wir unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an umweltfreundlichen und zukunftsweisenden Produkten anbieten."Attraktive Eröffnungsangebote und VerlosungPünktlich zur Eröffnung profitieren Kunden, die in ihre private Energieunabhängigkeit investieren möchten, von einem Sonderangebot: Das exklusive Balkonkraftwerk-Set PowerStream, bestehend aus dem Mikrowechselrichter, der Powerstationen DELTA 2 und einem 220 W Solarpanel, ist für 1.703 Euro erhältlich – mit 0 Prozent Mehrwertsteuer. Und das ist noch nicht alles: Kunden, die sich für das Set entscheiden, erhalten zusätzlich einen Smart Plug und ein Superflachkabel gratis dazu, solange der Vorrat reicht. Ein weiteres Highlight: Als Bonus winken attraktive Giveaways. EcoFlow verlost fünf PowerStream-Sets direkt im Geschäft und fünf weitere über die sozialen Medien.Standort und ÖffnungszeitenEcoflow Shop in Shop im OdiporoFlinger Str. 23/2540213 DüsseldorfGeöffnet: 11:30 - 20:00 UhrWeitere Informationen:- Tragbare Powerstationen von EcoFlow (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsletter.technikpr.de%2Ft%2Fr-i-ttkuidiy-l-h%2F&data=05%7C01%7CPRNInternationalDesk%40cision.com%7C496c7f4f955c4fc4589b08dbb07cd64f%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638297822575119876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PdvNCV18gtStCxbHPLMDJNtXD6KoOwVWm%2BMc6%2BpFWCw%3D&reserved=0)- Tragbare Plug & Play Solarpanels von EcoFlow (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsletter.technikpr.de%2Ft%2Fr-i-ttkuidiy-l-k%2F&data=05%7C01%7CPRNInternationalDesk%40cision.com%7C496c7f4f955c4fc4589b08dbb07cd64f%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638297822575119876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fvfuRJJMnuEsHwxYzakVUkintxGNTWLpq5eZKeKI1wA%3D&reserved=0)Pressematerial zum Download:- Pressemeldung (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsletter.technikpr.de%2Ft%2Fr-i-ttkuidiy-l-u%2F&data=05%7C01%7CPRNInternationalDesk%40cision.com%7C496c7f4f955c4fc4589b08dbb07cd64f%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638297822575119876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xcGuFAav12G1FrB17sRHdMTcJ4rK0clIk8E2ijhJjOQ%3D&reserved=0)- Fotomaterial (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsletter.technikpr.de%2Ft%2Fr-i-ttkuidiy-l-o%2F&data=05%7C01%7CPRNInternationalDesk%40cision.com%7C496c7f4f955c4fc4589b08dbb07cd64f%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638297822575276089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WGbUXWkRsv%2BJEYmHQIXSPdh1ZRuDK7By%2BVL29df137s%3D&reserved=0)- Magda Teresa Partyka (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsletter.technikpr.de%2Ft%2Fr-i-ttkuidiy-l-b%2F&data=05%7C01%7CPRNInternationalDesk%40cision.com%7C496c7f4f955c4fc4589b08dbb07cd64f%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638297822575276089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ms4Q%2BEB5lXFQXSHG8ZYhS7vXVtz0ReyYeddNQlfEXXA%3D&reserved=0)ÜBER ECOFLOWEcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt voranzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat es sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, den Zugang von Einzelpersonen und Familien zu Energie neu zu erfinden, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbare Energielösungen anbietet. Heute hat EcoFlow seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Japan und verfügt über mehr als 2,5 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2205815/Ecoflow.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2205816/Ecoflow_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2205817/Ecoflow_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2205818/EcoFlow_Shop_in_Shop__3.jpgPressekontakt:Magda Teresa Partyka,Communication Manager,Europe; EcoFlow Deutschland - Mobil: +49 162 2660511,E-Mail: magda.teresa.partyka@ecoflow.com,Web: www.ecoflow.com