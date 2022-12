EcoFlow bringt hocheffizienten, intelligenten Dualkraftstoff-Generator mit Kapazität für fünf Tage Notstromversorgung auf den Markt

London (ots/PRNewswire) -Die neueste Ergänzung des EcoFlow-Ökosystems, der Smart Generator (Dual Fuel), kann mit Erdgas und Propan betrieben werden und bietet verbesserte Effizienz und saubere Energie.EcoFlow (https://www.ecoflow.com/), ein Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen, brachte heute den Smart Generator (Dual Fuel) (https://eu.ecoflow.com/products/dual-fuel-generator) auf den Markt, einen leistungsstarken Generator, der neben Standardgas auch Propan als Brennstoffquelle nutzt. Der Smart Generator (Dual Fuel) kann mit erhöhter Energieeffizienz und weniger Emissionen beim Betrieb mit Propan [i] bis zu 20 kWh Strom erzeugen, genug, um im Notfall den Strombedarf einer durchschnittlichen Familie für etwa fünf Tage[ii] zu decken.„Der Smart Generator (Dual Fuel) ist eine Demonstration des Engagements von EcoFlow, Energie in die Hände der Menschen zu legen und eine umweltfreundliche Zukunft aufzubauen", sagte Bruce Wang, CEO von EcoFlow. „Er bietet Sicherheit bei längeren Stromausfällen und verbraucht dabei weniger Kraftstoff, stößt weniger Emissionen aus und verursacht weniger Lärm."Umweltfreundlichere, flexiblere Notstromversorgung zu HauseDurch hinzufügen von Propan als zweite Brennstoffquelle bietet der Smart Generator (Dual Fuel) seinen Nutzern unschätzbare Flexibilität bei langanhaltenden Stromausfällen und ist damit die ideale Notstromquelle für Haushalte oder Wohnmobile. Die Verwendung von Propan, das in LPG-Tanks gelagert wird, ermöglicht eine längere Lagerung und erfordert viel weniger Wartung als die Verwendung von Erdgas. Im Vergleich zu Erdgas verbraucht Propan als Brennstoffquelle auch weniger Energie pro Kilowattstunde und erzeugt geringere Mengen an giftigen Gasemissionen.Unglaubliche Effizienz mit dem EcoFlow-ÖkosystemDer Smart Generator (Dual Fuel) ist mit dem EcoFlow-Ökosystem kompatibel. Beim Aufladen der tragbaren Stromstationen DELTA Pro oder DELTA Max oder der Power-Kits spart der Smart Generator (Dual Fuel) bis zu 40 %[iii] Kraftstoff im Vergleich zu anderen Generatoren und Stromspeichern. Dank der höheren Effizienz benötigt der Smart Generator (Dual Fuel) nur 2,7 Stunden für das vollständige Aufladen von DELTA Pro und 1,5 Stunden von DELTA Max.Schutzmechanismen für eine sicherere NutzungDer Smart Generator (Dual Fuel) sorgt durch eine Vielzahl von Schutzmechanismen und Warnsystemen für eine sichere Nutzung. Um das Gesundheitsrisiko durch Kohlenmonoxid auszuschließen, warnt ein CO-Warnsystem den Benutzer bei hohen CO-Werten und schaltet den Generator automatisch ab, bevor die sicheren Werte überschritten werden. Außerdem gibt es einen Kraftstoff- und einen Motorölalarm, die aufleuchten, wenn der Kraftstoff- oder Ölstand zu niedrig ist. Der Temperaturschutzmechanismus des Smart Generator (Dual Fuel) schaltet den Motor automatisch ab, wenn die Innentemperatur zu niedrig oder zu hoch ist, und wartet, bis sich der Motor von selbst erwärmt oder abkühlt, um seine Lebensdauer zu schützen.VerfügbarkeitDer EcoFlow Smart Generator (Dual Fuel) ist ab sofort über den EcoFlow Webstore und Amazon erhältlich.Informationen zu EcoFlowEcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt mit Energie zu versorgen. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat es sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Familien Zugang zu Energie erhalten, neu zu gestalten, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbare Energielösungen anbietet. Heute hat EcoFlow Geschäftszentralen in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Japan und bedient mehr als 2 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in allen 44 Ländern und Regionen Europas erhältlich und werden von einem Netz von über 800 lokalen Einzelhändlern vertrieben.[i] Gemessen mit einem 10-Liter-LPG-Tank. Die Leistung ist nicht auf diese Menge begrenzt. [i] Gemessen mit einem 10-Liter-LPG-Tank. Die Leistung ist nicht auf diese Menge begrenzt. Sie hängt von der Größe des LPG-Behälters ab.[ii] Die Dauer des Stromversorgung basiert auf der Schätzung, dass eine Familie im Notfall durchschnittlich 3,68 kWh Strom pro Tag verbraucht, wenn sie vier Lampen, einen Ventilator, einen Router, Smartphones und einen Kühlschrank benutzt.[iii] Brennstoffverbrauch bei gleicher Nennleistung.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Websites von EcoFlow:Vereinigtes Königreich: uk.ecoflow.comFrankreich: fr.ecoflow.comDeutschland: de.ecoflow.comItalien: it.ecoflow.comSpanien: es.ecoflow.comAndere europäische Länder: eu.ecoflow.com