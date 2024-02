Eclipx Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Aktie von Fleet wird von unseren Analysten aufgrund verschiedener Faktoren bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -7,18 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund erhält Fleet eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 10,79 Euro, was 85 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche "Verbraucherfinanzierung". Auf Grundlage des KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in Bezug auf Fleet wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Jedoch gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen verzeichnet. Insgesamt erhält Fleet daher auf dieser Ebene ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.