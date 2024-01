Eclipse Metals Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Eclipse Metals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,01 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,008 AUD, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Abweichungsgrades erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 AUD liegt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-20 Prozent Abweichung), wodurch auch hier die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Eclipse Metals-Aktie erhöht ist, was auf eine intensive Diskussion hinweist und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut Messungen kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Eclipse Metals eher neutral diskutiert. An einem Tag war das Stimmungsbarometer positiv, an den meisten Tagen jedoch neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich die Anleger vermehrt an positiven Themen interessiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eclipse Metals-Aktie liegt bei 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 60) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Eclipse Metals somit ein "Neutral"-Rating.