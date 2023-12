Eclipse Metals Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der gleitende Durchschnittskurs der Eclipse Metals beträgt derzeit 0,01 AUD, während der aktuelle Aktienkurs 0,008 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -20 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. In ähnlicher Weise hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,01 AUD, was ebenfalls zu einem Abstand von -20 Prozent führt, und damit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Eclipse Metals-Aktie neutral eingestuft ist, mit einem RSI7-Wert von 66,67 und einem RSI25-Wert von 53,57. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen neutral über Eclipse Metals geäußert haben. In den letzten Tagen war jedoch ein vorherrschendes Interesse an negativen Themen zu beobachten, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.