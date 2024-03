Eckoh Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Eckoh schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 1,92 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen von 13,04 % 11,12 Prozentpunkte weniger bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen bei Eckoh keine signifikante Veränderung. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Die fundamentale Analyse des Unternehmens zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eckoh bei 30,81 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 95,47 in der IT-Dienstleistungsbranche. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eckoh-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (51,72 Punkte) als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis (67,31 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.