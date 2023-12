Eckoh Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eckoh liegt mit einem Wert von 28,41 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "IT-Dienstleistungen". Dieser genaue Abstand beträgt aktuell 73 Prozent, da der durchschnittliche KGV der Branche bei 106 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Ein weiterer Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt bei Eckoh einen Wert von 33,33, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,67 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf technischer Basis.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Eckoh eine Performance von -14,02 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -6,76 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -7,26 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt Eckoh um 6,87 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem negativen Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Eckoh in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vorwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Eckoh daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Insgesamt zeigt sich, dass Eckoh auf fundamentaler und technischer Basis sowie im Branchen- und Sektorvergleich eher neutral bewertet wird.

