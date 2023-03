Eckes-Granini Deutschland mit neuem Gastro-Chef / Christian Gösmann wird neuer Vertriebsdirektor Out-of-Home

Nieder-Olm (ots) -Der bisherige Leiter Key Account Out-of-Home Christian Gösmann übernimmt zum 01. Mai 2023 als Direktor die Vertriebsleitung Out-of-Home bei Eckes-Granini Deutschland und ist künftig das neue Gesicht der Firma in Richtung des strategisch wichtigen Geschäftsfelds Hotel, Gastronomie und Unterwegs-Konsum. Gösmann ist bereits seit 2020 erfolgreich für Eckes-Granini Deutschland tätig. Darüber hinaus kann er auf eine langjährige Erfahrung im Vertrieb als Verkaufsleiter und Leiter Key Account Management Gastronomie bei namhaften Unternehmen zurückblicken, u.a. Lekkerland und Anheuser Busch InBev.Christian Gösmann folgt auf Klaus Dose, der sich aus persönlichen Gründen entschieden hat, seinen beruflichen Weg nach sieben Jahren erfolgreicher Tätigkeit für Eckes-Granini Deutschland außerhalb des Unternehmens fortzusetzen, um eigene Pläne zu verfolgen. Die Nachfolgeregelung ist bereits seit längerem geplant.Mit der Fortführung der von Klaus Dose angestoßenen Neuausrichtung und Kundensegmentierung, dem weiteren Ausbau des Out-of-Home-Bereichs als wichtiges strategisches Geschäftsfeld und der Erschließung neuer Wachstumsfelder durch Innovationen und neue gastronomische Lösungskonzepte, hat sich Christian Gösmann wichtige zukünftige Arbeitsschwerpunkte gesetzt.Über Eckes-Granini: Die Eckes-Granini Deutschland GmbH gehört zu den führenden Markenartiklern im Bereich der fruchthaltigen Getränke und steht mit ihren Top-Marken hohes C, granini und Die Limo für Qualität, Genuss und Gesundheit gleichermaßen. Das umfangreiche Sortiment wird u. a. abgerundet durch die Sirupmarke YO und die Kindermarke FruchtTiger. Mit über 550 Beschäftigten an den Produktionsstandorten Bröl (Nordrhein-Westfalen), Bad Fallingbostel (Niedersachsen) und dem Verwaltungssitz in Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz) ist Eckes-Granini ein modernes Familienunternehmen, das sich an traditionellen Werten verbunden mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein orientiert. Eckes-Granini arbeitet kontinuierlich daran, Treibhausgas-Emissionen zu vermeiden und über eine Vielzahl an Maßnahmen zu verringern. Darüber hinaus engagiert sich Eckes-Granini bei der Rynkeby Charity-Radtour mit einem eigenen Team. Den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Eckes-Granini Group finden Sie unter Nachhaltigkeitsbericht (eckes-granini.com) (https://www.eckes-granini.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht/)Pressekontakt:Eckes-Granini Deutschland GmbHBoris BolwinLudwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-OlmTelefon: 06136 / 35-1422E-Mail: boris.bolwin@eckes-granini.comOriginal-Content von: Eckes-Granini Group GmbH, übermittelt durch news aktuell