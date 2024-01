Eckert & Ziegler löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse der Aktie von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 37,79 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 41,92 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +10,93 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 39,5 EUR angenommen, was einer aktuellen Differenz von +6,13 Prozent entspricht und somit auch als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Bezüglich des Aktienkurses im Branchenvergleich liegt Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik mit einer Rendite von -19,37 Prozent mehr als 9 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege"). Ebenso zeigt der Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, dass auch hier die Rendite mit 8,76 Prozent deutlich niedriger ist. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, zeigen eine mittlere Aktivität der Beiträge sowie eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmungslage führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik die Note "Gut".

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik gegenüber dem Branchendurchschnitt des Gesundheitswesens eine Dividendenrendite von 1,18 % aus, was 4,87 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,05 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.