Eckert & Ziegler legt bei Umsatz und Vorsteuergewinn deutlich zu

BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler ist im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Dabei profitierte das Unternehmen vom schwachen Euro sowie von einer hohen Nachfrage in der Sparte Isotope Products mit industriellen Produkten und Radiopharmazeutika. Der Umsatz stieg von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut ein Viertel auf 56,9 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch auf Basis vorläufiger Resultate mitteilte. Der Vorsteuergewinn legte um rund 60 Prozent auf 13,9 Millionen Euro zu. Beim Überschuss war das Plus mit rund fünf Prozent auf 8,9 Millionen Euro deutlich geringer. Eckert & Ziegler begründete dies damit, dass "im Vorjahr aufgrund von Sondereffekten untypisch geringe Steuern verbucht" worden seien. Die Aktien bauten ihre Gewinne mit der Nachricht auf knapp 3 Prozent aus./mis/jha/