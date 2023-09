Eckert & Ziegler: Potenzial von fast 100%

Die Aktie des Berliner Medizintechnik-Unternehmens Eckert & Ziegler verzeichnete gestern einen Kursrückgang von -2,75%. In den zurückliegenden fünf Handelstagen konnte allerdings ein Verlust von -6,38% beobachtet werden. Die Stimmung am Markt scheint also aktuell eher pessimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 62,22 EUR. Wenn sich diese Einschätzung bewahrheitet, ergäbe sich ein erhebliches Kurspotenzial von +99,94%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund der jüngsten Entwicklung mit einem schwachen Trend.

Momentan gibt es zwei Analysten, die die Aktie als einen starken Kauf empfehlen. Drei weitere Experten haben eine positive Einschätzung und bewerten sie mit “Kauf”. Eine neutrale Position nehmen lediglich ein Experte ein.

Das Guru-Rating ist seit dem...