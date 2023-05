Eckert & Ziegler: Potenzial von +82,22% - Kursziel bei 88,74 €

Die Aktie von Eckert & Ziegler wird derzeit als unterbewertet angesehen und hat ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 88,74 €. Dies bedeutet ein Potenzial für Investoren von +82,22%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen einen positiven Trend verzeichnen mit einer Kursentwicklung um +1,42% in einer vollständigen Handelswoche. Die Analystenmeinungen variieren jedoch leicht.

• Eckert & Ziegler legt am 12.05.2023 um +1,46% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert auf 4,17

Laut Analyse sind zwei Experten der Meinung die Aktie sei ein starker Kauf und drei weitere sehen sie optimistisch als “Kauf”-Rating an.

Ein Experte setzt das Rating auf “halten” während keiner einen Verkauf empfiehlt.

Das positive Bild der Analysten wird somit durch eine Mehrheit bestätigt (83,33%) und ergänzt durch das bewährte Guru-Rating...