Eckert & Ziegler: Potenzial von +144,60% – Kursziel bei 88,74 EUR

Die Aktie von Eckert & Ziegler hat in der vergangenen Woche eine positive Kursentwicklung hingelegt. Gestern verzeichnete sie ein Plus von +0,28%. Insgesamt summierten sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf +0,89%, was darauf hindeutet, dass der Markt momentan neutral eingestellt ist.

Analysten sind jedoch optimistischer als der Markt und sehen das wahre Kurspotenzial bei 88,74 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, würde dies für Investoren einen Gewinn von +144,60% bedeuten. Nicht alle Bankanalysten teilen diese Einschätzung nach einer kürzlichen neutralen Trendbewegung jedoch.

Zwei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und drei weitere bewerten sie als “Kauf”. Ein weiterer Experte positioniert sich mit einer Bewertung “halten” weitgehend neutral. Insgesamt haben somit +83,33% aller Analysten eine...