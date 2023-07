Eckert & Ziegler: Potenzial von +142,86% - Kursziel bei 88,74 EUR

Die Aktie von Eckert & Ziegler konnte in den vergangenen fünf Handelstagen keine positiven Ergebnisse erzielen und verzeichnete einen Rückgang um -5,43%. Am gestrigen Tag sank der Kurs um weitere -0,54%, was die Stimmung der Anleger aufgrund des Pessimismus am Markt nicht verbesserte.

Dennoch sehen Bankanalysten ein großes Potenzial für die Aktie. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 88,74 EUR und bietet somit eine Chance von +142,86%. Diese Einschätzung teilen auch zwei Analysten mit ihrem Rating “starker Kauf”, während drei weitere zu einem optimistischen “Kauf” raten. Lediglich ein Experte bewertet das Papier mit “halten”.

Das Guru-Rating wurde nun auf 4,17 angehoben. Dies bestärkt die positive Prognose für Eckert & Ziegler trotz des schwachen Trends in den letzten Tagen.

Zusammenfassend zeigt sich also eine überwiegend...