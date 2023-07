Eckert & Ziegler: Potenzial von +141,40% - Aktie unterbewertet?

Die Aktie von Eckert & Ziegler wird derzeit offenbar nicht richtig bewertet. Das Kursziel liegt bei 88,74 EUR und somit um +141,40% höher als der aktuelle Wert.

• Am 21.07.2023 stieg die Aktie um +0,60%

• Guru-Rating nun bei 4,17

Gestern konnte die Eckert & Ziegler-Aktie einen Kursanstieg von +0,60% verzeichnen. Auf Sicht einer Woche beträgt das Minus allerdings -2,18%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Analysten sehen jedoch ein großes Potenzial in dem Unternehmen. Im Durchschnitt halten sie ein mittelfristiges Kursziel von 88,74 EUR für realistisch – was einem Plus von +141,40% entspricht! Allerdings gibt es auch Stimmen unter den Experten mit abweichenden Meinungen zur Einschätzung des Unternehmens.

Aktuell empfehlen zwei Analysten einen starken Kauf und drei weitere eine Kaufempfehlung. Einen...