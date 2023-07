Eckert & Ziegler: Potenzial von +140,36% auf 88,74 EUR Kursziel

Die Aktie von Eckert & Ziegler verzeichnete am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung von +0,71%. In der vergangenen Woche konnte das Unternehmen ein Plus von +3,42% verbuchen. Die Analysten sind optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial bei einem Kursziel von 88,74 EUR.

• Eckert & Ziegler mit einer positiven Kursentwicklung von +0,71%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 88,74 EUR

• Positive Einschätzung der Analysten mit einem Potenzial von +140,36%

Das bedeutet eine Steigerung des aktuellen Aktienkurses um satte +140%, sollten die Prognosen der Bankanalysten zutreffen. Derzeit empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und drei weitere bewerten sie als “Kauf”. Eine neutrale Position bezieht lediglich ein Experte.

Das Guru-Rating für Eckert & Ziegler beträgt aktuell 4,17 nach zuvor ebenfalls 4.17 –...