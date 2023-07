Eckert & Ziegler: Potenzial für eine Kurssteigerung auf 88,74 EUR

Die Aktie von Eckert & Ziegler ist laut Analysten derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 88,74 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +156,47%. Die gestrige Kursentwicklung betrug lediglich +0,17%. In den vergangenen fünf Handelstagen fiel die Aktie um -3,89%, was zu einer pessimistischen Stimmung am Markt geführt hat.

• Am 10.07.2023 stieg die Aktie um +0,17%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 88,74 EUR

• Der Guru-Rating liegt bei 4,17

Es gibt unterschiedliche Meinungen unter den Bankanalysten bezüglich des Kaufs der Aktien. Während zwei Analysten der Ansicht sind sie sei zum aktuellen Zeitpunkt ein starker Kauf, bezeichnen drei weitere das Unternehmen als “Kauf” mit einem optimistischen Tonfall ohne Euphorie. Ein Experte rät dazu die Bewertung im Auge zu behalten und stuft das...