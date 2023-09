Eckert & Ziegler: Potenzial für Anleger

Die Eckert & Ziegler Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 62,22 EUR, was einem Plus von +88,09% entspricht.

• Eckert & Ziegler: Kursentwicklung -0,18% am 01.09.2023

• Mittelfristiges Kursziel bei 62,22 EUR

• Durchschnittliches Guru-Rating nunmehr bei 4,17

Am Vortag verzeichnete die Aktie ein Minus von -0,18%. Über eine Woche ergibt sich allerdings eine positive Bilanz: Die Ergebnisse summierten sich auf +3,18%. Der Markt zeigt sich in dieser Hinsicht also relativ optimistisch.

Ob diese Entwicklung den Erwartungen der Analysten entsprechen würde? Wie auch immer die Antwort ausfällt – aktuell lautet das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten auf 62,22 EUR für Eckert & Ziegler-Aktien. Investoren könnten somit ein Potential von +88,09% erzielen. Einige Analysten...