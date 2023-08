Eckert & Ziegler: Potenzial für +170,88% Kursanstieg auf 88,74 EUR

Die Eckert & Ziegler-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 88,74 EUR und bietet damit ein potenzielles Kurspotenzial von +170,88%. Nach einem positiven Trend in den vergangenen fünf Handelstagen sind sich jedoch nicht alle Bankanalysten einig.

• Eckert & Ziegler legt um +2,18% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 88,74 EUR mit +170,88% Potenzial

• Positives Guru-Rating von nunmehr 4,17 nach 4.17

Am gestrigen Tag stieg die Aktie um weitere +2,18%, was das Gesamtergebnis der letzten Handelswoche auf einen Anstieg von insgesamt +1.36% bringt. Die Stimmung am Markt scheint daher relativ optimistisch zu sein.

Derzeit empfehlen immerhin zwei Analysten den Kauf der Aktie und drei weitere sehen sie als kaufenswert an – wenn auch eher zurückhaltend optimistisch. Ein Experte...