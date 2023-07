Eckert & Ziegler: Kursziel von 88,74 EUR bietet +148,57% Potenzial

Der gestrige Handelstag brachte für Eckert & Ziegler eine negative Entwicklung von -0,72%. In der vergangenen Woche lag das Minus bei -2,30%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet. Doch Analysten sind anderer Meinung und sehen die Aktie als unterbewertet an.

Das Mittelfrist-Kursziel liegt momentan bei 88,74 EUR. Sollten die Bankanalysten damit Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von beeindruckenden +148,57%. Allerdings gibt es auch kritischere Stimmen bezüglich des Wertes.

Zwei Analysten empfehlen einen starken Kauf der Aktie und drei weitere bewerten sie positiv mit “Kauf”. Nur einer traut ihr lediglich ein “Halten” zu. Das Guru-Rating hat sich auf einem stabilen Level von 4,17 eingependelt.

Insgesamt sind also noch immer rund vier Fünftel aller Analysten optimistisch gegenüber...