Eckert & Ziegler: Kursziel von 88,74 EUR als mittelfristige Investitionsmöglichkeit

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Eckert & Ziegler eine leichte Steigerung um +0,21%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich allerdings ein Rückgang um -1,61%, was am Markt pessimistische Stimmungen aufkommen lässt.

Dennoch ist das mittelfristige Kursziel laut Durchschnittswerten der Analysten bei 88,74 EUR angesetzt. Sollte diese Einschätzung zutreffen, würde dies bedeuten, dass Anleger mit einem Investitionszeitraum in dieser Spanne bei Eckert & Ziegler ein Kurspotenzial von +127,54% haben.

Konkret bewerten zwei Bankanalysten die Aktie als starken Kauf und drei weitere sind optimistisch eingestellt und empfehlen “Kauf”. Ein Experte hält es für sinnvoll seine Position zu halten.

Das Guru-Rating liegt aktuell bei 4,17 (nachdem es zuvor auch schon dort lag), was zeigt das Fachleute trotz schwachem Trend...