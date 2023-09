Eckert & Ziegler: Kursziel von 62,22 EUR und Potential von +109,21%

Der gestrige Handelstag brachte Eckert & Ziegler eine Kursentwicklung von -4,43%. In der vergangenen Woche belief sich das Minus auf -10,42%, was den Markt pessimistisch stimmt. Die Bankanalysten sehen die Aktie jedoch als unterbewertet an.

Das mittelfristige Kursziel für Eckert & Ziegler liegt bei 62,22 EUR – ein Potenzial von +109,21%. Dieser Einschätzung schließen sich zwei Analysten mit “starkem Kauf” sowie drei weitere mit “Kauf” an. Lediglich ein Experte rät zu “halten”. Das Guru-Rating ist nun bei 4,17/5 nach zuvor ebenfalls 4,17. Somit halten immer noch rund +83% der Analysten eine positive Stimmung bezüglich des Unternehmens.