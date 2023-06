Eckert & Ziegler: Kursziel bei 88,74 EUR

Die Aktie von Eckert & Ziegler wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt 88,74 EUR und bietet damit ein Potenzial von +118,14% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Eckert & Ziegler steigt um +0,44% am 02.06.2023

• Guru-Rating erhöht sich auf 4,17 nach zuvor ebenfalls 4,17

Am gestrigen Handelstag erzielte Eckert & Ziegler eine positive Entwicklung von +0,44%. In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie jedoch einen Rückgang von -7,46% verzeichnet und befindet sich somit in einem schwachen Trend.

Trotzdem bewerten Bankanalysten das Unternehmen positiv und sehen ein großes Potential für Investoren. Von insgesamt sechs Analysten empfehlen zwei die Aktie als “stark kaufen”, drei setzen sie auf “kaufen” und einer rät zum “halten”. Damit sind über +80% der Analysten optimistisch...