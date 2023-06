Eckert & Ziegler: Kurspotenzial von +125,80% auf 88,74 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Eckert & Ziegler einen Rückgang um -1,55%, was sich in einer wöchentlichen Entwicklung von -2,04% niederschlägt. Die Pessimismus am Markt ist unübersehbar.

Allerdings scheinen Experten der Meinung zu sein, dass derzeit eine falsche Bewertung der Aktie vorliegt und das wahre Kursziel bei 88,74 EUR liegt. Sollte dies zutreffen, könnte das Unternehmen Investoren ein Potenzial von +125.80% bieten.

Laut verschiedenen Bankanalysten ist die Einschätzung jedoch nicht einheitlich. Während zwei Analysten empfehlen stark in die Aktien des Unternehmens zu investieren und drei weitere Kaufempfehlungen aussprechen (Rating “Kauf”), halten sich andere Experten eher neutral (Bewertung “halten”).

Das Guru-Rating hat nun ebenfalls verbessert auf 4.17 nach dem alten Rating von 4.17 gelegen...