Eckert & Ziegler: Bankanalysten sehen starkes Kurspotenzial von 145,27%

Die gestrige Kursentwicklung der Eckert & Ziegler-Aktie am Finanzmarkt betrug -2,48%. In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte sie jedoch einen neutralen Trend mit einem Anstieg von +0,89%. Doch was meinen die Analysten hierzu?

Für viele Bankexperten ist die Aktie aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 88,74 EUR und könnte somit ein Potential von +145,27% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf dieser Aktie; drei weitere Experten sind optimistisch eingestellt und empfehlen ebenfalls ein “Kauf”-Rating. Ein Experte sieht das Rating als “halten” an. Der Anteil an positiv eingestellten Analysten liegt bei insgesamt +83,33%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” hat sich zuvor auf dem Niveau...