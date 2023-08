Eckert & Ziegler: Analysten überrascht über Kursentwicklung - Potenzial von +163,64%

Am 02.08.2023 hat Eckert & Ziegler am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -6,71% hingelegt und innerhalb einer Woche einen Verlust in Höhe von -9,27% verzeichnet.

Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt jedoch bei starken 88,74 EUR laut durchschnittlicher Einschätzung aller Bankanalysten. Somit eröffnet sich aktuell ein potenzielles Investitionspotenzial von +163,64%.

Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere sie zum Kauf raten, sehen nur ein Experte sie als Halteposition an.

Die Mehrheit der Analysteneinschätzungen ist demnach weiterhin optimistisch (+83,33%). Das Guru-Rating für Eckert & Ziegler wurde kürzlich auf 4,17 angehoben und bestätigt diese positive Stimmung unter den Analytikern.