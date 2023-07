Eckert & Ziegler: Analysten sehen großes Kurspotenzial – Ziel liegt bei 88,74 EUR

Die Aktie von Eckert & Ziegler hat am gestrigen Handelstag um +0,64% zugelegt. In den letzten fünf Tagen betrug die Gesamtperformance +0,23%, was auf eine aktuell eher neutrale Stimmung im Markt hindeutet.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel von Eckert & Ziegler derzeit bei 88,74 EUR liegt. Das entspricht einem Potenzial von +156,18%. Diese Einschätzung teilen nicht alle Experten angesichts des neutralen Trends der jüngsten Entwicklung.

Aktuell empfehlen jedoch insgesamt sechs Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten und bewerten sie mit einem Guru-Rating von 4.17 nach zuvor ebenfalls 4.17 Punkten.

• Am 12.07.2023 legte die Aktie um +0,64% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 88,74 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +83,33%