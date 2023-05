Eckert & Ziegler: Analysten sehen Kursziel bei 88,74 €

Die Aktie von Eckert & Ziegler wurde laut Analysten bisher nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 88,74 € und damit um +86,51% höher als derzeit.

• Am 10.05.2023 stieg die Aktie um +0,38%

• Eckert & Ziegler hat ein Kurspotenzial in Höhe von +86,51%

• Das Guru-Rating bleibt mit 4,17 unverändert

Gestern legte die Aktie von Eckert & Ziegler am Finanzmarkt um +0,38% zu und erreichte somit in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +2,02%. Der Markt scheint also derzeit relativ optimistisch.

Obwohl die Stimmung eindeutig ist und das Kursziel bei 88,74 € liegt, teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen jedoch zwei Experten den Kauf der Aktie und drei weitere setzen auf “Kauf”. Ein weiterer Experte spricht sich...