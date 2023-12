Eckert & Ziegler Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse für die Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 38,49 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (41,88 EUR) liegt deutlich darüber, mit einer Abweichung von +8,81 Prozent. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (37,59 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +11,41 Prozent. Somit erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, da der RSI bei 18,09 Punkten liegt. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Gut" bewertet. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 41,68, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,98 im Vergleich zum Branchen-KGV von 101,34. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI, der fundamentalen Bewertung und des Sentiments ein überwiegend positives Rating.